2016 sezonu için trend saç modelleri

2016 sezonunun gelmesiyle birlikte saç modası ve trendleride değişmeye başladı. Peki 2016 yılında hangi saç modelleri trend ve popüler olacak gelin birlikte inceleyelim. 2016 yılında kısa saç modelleri ve 2016 ombre modelleri en popüler olan ve ünlü isimler tarafından en çok tercih edilen modeller. Özellikle ombre saç modelleri o kadar popüler ki hemen hemen 10 kadından 6 ‘sı bu modeli kullanıyor. Aynı şekilde kısa saç modelleri ve pixie saç modelleri de öyle. Tabi bu saç modelleri trend diye hemen uygulamamanızda fayda var, çünkü başkalarına yakıştığı için veya trend olduğu için sizde de aynı şekilde gözükecek diye bir şey . Unutmayın moda aslında size yakışandır.

2016 Kısa saç modelleri

Öncelikle kısa saç modellerinden bahsetmek istiyorum. Kısa saç modelleri bence ikiye ayrılır. Kısa uzunlukta olan ve çok kısa uzunlukta (pixie saç modeli olarak adlandırılan) olarak. Pixie saç modeli yani çok kısa olan saç modeli her bayana yakışmıyor. Bu modeli seçmeden önce yüz ve vücut şeklinize göre karar verirseniz daha sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Model çok kısa bir model olduğu için pişman olduğunuz takdirde uzamasını beklemek (ki gerçekten çok uzun bir süreç) veya saç eki takmanız gerekecektir. Bu gerçekten bir kadın için en büyük sıkıntılardan birisi. Bu yüzden bunu seçerken dikkatli olmanızda fayda var.

Peki 2016 sezonunda hangi kısa saç kesimleri trend olacak diye merak ediyorsanız, 2016 kısa saç trendleri isimli konuyu okumanız da fayda var.

2016 ombre saç modelleri

Evet, sıra geldi ombre saç modellerinden bahsetmeye.. Son dönemin en popüler saç renklerinden ve modellerinden olan bu model o kadar hızlı bir çıkış yakaladı ki , son 2 yıl içinde sanıyorum ki kullanmayan ünlü kadın yok. Hemen hemen her kadının en az 1 kere denediği bir model. Bu saç modelini bu kadar popüler ve trend yapan ne diye düşünüyorsanız, hiç şüphesiz ki doğal gözükmesi ve işlemin saça hiç bir zararının olmaması. Biliyorsunuz ki herhangi bir saç açma işleminde saç ister , istemez zarar görüyor. Kırılmalar, dökülmeler ve en önemlisi yıpranmalar oluyor. Bu teknikte ise bu söz konusu bile değil . Bunun yanı sıra kullanımı gerçekten çok kolay. Aşağıdaki ombre örneğini inceleyebilirsiniz.



Daha fazla model görüntülemek istiyorsanız , ombre saç modelleri bölümünü inceleyebilirsiniz. Teknik hakkında bilgilenmenize ve kendinize uygun bir model seçmenize yardımcı fikirler ve modeller bulunmaktadır.

Saç Modelleri

Evet, 2016 yılında en popüler olacak saç modelleri yukarıda bahsettiğim 2 model. Tabi ki bunlar dışında trend olacak modeller var. Ancak en fazla öne çıkan modeller yukarıda anlattığım bu 2 saç modeli olacak. Hem kısa saç modeli hem de ombre saç modelini aynı anda kullanırsanız ise tadından yenmez. Bu bilgileri alırken faydalandığım bir kaç kaynak var. Eğer siz de bu konuda güncel bilgilere ve saç modelleri ile ilgili önerilere ulaşmak istiyorsanız son saç modelleri bunun için en güzel kaynaklardan birisi. Güzellikle kalın!