2017 BİKER BOT TRENDİ

Kışın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde her zaman ve her yerde tarz olmayı amaçlayan bayanlar yılın modası olan biker botlar alıp koleksiyonlarına kattılar bile. Peki, nedir biker bot, diğer bir deyişle kovboy çizmeleri? Nostaljik bir havanın yanı sıra western filmlerinden fırlamışçasına birazcık cazibe, birazcık maskulenlik biraz da havalı bir mana taşıyan bu botlar klasik bayan botlarından ve çizmelerinden çok farklı bir dizayna sahip. Genellikle kalın tabanlı, dolgu topuklu ve büyük oranda düşük platformlarla tasarlanan bu botlar bilekten itibaren bollaşarak çok fazla yükselmeden bileğin bir karış yukarısında bitiyor. Botların üzerinde daha çok zımba, zincir ve metal destekli süslemelerin kullanıldığını böylece daha önce söylediğimiz maskulen tavrın bu şekilde hafifletildiğini ve kıyafetlere farklı bir tarz verildiğini sözlerimize ekleyelim. Botların en büyük özelliği galiba bacağı sarmaması, dar kotlarla ve taytlarla kolayca kombin edilmesi ve kişiye rahat bir kullanım imkanı vermesi.

Biker botların en sevdiği kıyafetler altta dar parçalar üstte ise bu darlığa inat olabildiğince geniş hırka ve kazaklar. Özellikle kadınların kışları bu şekilde giyindiklerini ve bu kıyafetlerini boyunlarına bağladıkları eşarp ve şallarla tamamladıklarını söyleyebiliriz. Kıyafet stilinizi oluşturan kendi zevkleriniz ve tarzınız olduğu için kombin yapma konusunda danışmanız gereken tek şey hayal gücünüz. Siyah ve kahverenginin yanı sıra cıvıl cıvıl renkleriyle bordo, yeşil, lacivert biker botlar da mevcut. Giydiğiniz kıyafetlere göre bu renklerden herhangi birisini tercih edebilirsiniz. En çok tercih edilen modeli ise kemer detaylı ve zımbalı olanlar. Eğer hala bir tane edinmediyseniz bu kış tam zamanı. Üstelik mağaza tadında alışveriş imkanına sahip olmak için markatopuk.com u ziyaret ederek ister kapıda ödeme, ister 9 aya varan taksit avantajlarından yararlanarak alışveriş yapabilirsiniz. Marka topuk ile aldığınız tüm ürünler garantili olup, güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sağlıyor.