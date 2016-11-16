Ağız Yarasına Neler İyi Gelir?

Halk arasında daha çok ağız ülseri de denilir. Ağız içi yaraları son derece önemli olmaktadır. Dokular ile alakalı olan bir hastalıktır da diyebiliriz. Çoğunlukla kadınlarda görülmektedir. Çocuklarda da sıklık ile görülür. Hemen her yaş grubunda da görülür. Fakat daha çok çocuk ve kadınlarda görülür. Çünkü en hassas yapıda olanlar bu aralıktaki insanlardır. Sarımsı ya da orta derece beyaz bir renkte görülür. İyileşmesi daha çok yedi ile on gün arasında olur. Kadınlarda sigara kullanımından meydana gelir. Yanağın yanlışlıkla ısırılması da ağız yaralarına neden olur. Ağız içi yaralarına göre tedavilerde değişiklik gösterir. Demir eksikliği de ağız içi yaralara neden olan faktörlerdendir.