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Ağızda Dağılan Kurabiye Tarifi

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Malzemeler:

  • 1 adet yumurta akı
  • 125 gram katı yağ eritilmiş
  • 1 çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 200 mg kadar un
  • susam
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kabın içine alıp karıştırın. Unu iyice yediriniz. Ardından ise yağlanmış tepsiye istediğiniz şekilleri verip dizin. Üzerine susam serpip 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.

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