Ağızda Dağılan Kurabiye Tarifi

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Malzemeler:

1 adet yumurta akı

125 gram katı yağ eritilmiş

1 çay bardağı kadar sıvı yağ

1 tatlı kaşığı karbonat

200 mg kadar un

susam

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kabın içine alıp karıştırın. Unu iyice yediriniz. Ardından ise yağlanmış tepsiye istediğiniz şekilleri verip dizin. Üzerine susam serpip 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.