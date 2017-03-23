AHAVA CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

Ahava, 1988 yılında Ölü Deniz kıyılarına kurulmuştur. Burada kurulan laboratuarlar da insan cildine olan faydalar on yıl kadar araştırılmış ve ardından 1998 yılında Ahava kurulmuştur. Avrupa ve de Amerika başta olmakla beraber birçok ülkede ofisi bulunmaktadır. Ahava cilt bakım ürünleri 30’dan fazla ülkede de satılmakta ve de memnuniyetle kullanılmaktadır. Ölü deniz, deniz seviyesinin en düşük noktasında yer almaktadır. Ayrıca Ölü Deniz mineral açısından oldukça fazla bir denizdir. Ahava’nın en önemli özelliğine değinecek olursak da bu özellik; vücudumuzun bir başına üretemediği minerallerin dışarıdan bir destek ile bizlere sunuyor olmasıdır. Mineraller günümüz şehir yaşamı ve sağlıksız beslenme sebebi ile cildimiz için daha çok önem kazanmaktadır. Ahava araştırmacıları Ölü Deniz’de ki çamur ve minerallerin uygun olanlarını bir araya getirir ve de doğal cilt ürünlerini formüle ederler. Ahava kendine has birçok buluş yapmıştır. Patentli de bir sürü ürünü bulunmaktadır. Ahava’nın yaptığı en önemli buluş Ostomer’dir. Ostomer Ölü Deniz’de buharlaşma ile ortaya çıkmaktadır ve cilde canlılığını geri kazandırmak en önemli özelliğidir. Ayrıca da Ahava’nın bütün ürünlerinin içinde Ostomer mineralleri yer almaktadır.

Ahava cilt bakım ürünlerinin özellikleri sıralamak gerekirse en başında Ölü Deniz’in aktif minerallerini, çamurunu ve bitkilerini kullandığı gelmektedir. Ahava’nın formülleri tamamen cilt dostu olmakla beraber ürünlerinde paraben kesinlikle bulunmamaktadır. İçeriğinde de hiçbir temizleme ürünü bulunmamakta ve petrol, genetiği değiştirilmiş organizmalar da yer almaz. Ahava cilt bakım ürünlerinin içeriğinde kesinlikle hayvansal ürün yoktur ve hayvanlar test olarak kullanılmaz. Bu konuda sertifikası da bulunmaktadır. Bir diğer özelliği ise alerjik cildi olan kişilere özel olarak geliştirilen formülüdür. Bu sayede Ahava cilt bakım ürünleri alerjik ve de hassas cildi olanlar için hiçbir sorun teşkil etmemektedir. Bir başka özellik ise Ahava paketlerinin geri dönüştürülebilir olmasıdır. Bütün Ahava cilt bakım ürünleri bağımsız laboratuarlar tarafından teste tabi tutulmakta ve sürekli denetim altına almaktadırlar. Yani testsiz ve denetimsiz hiçbir ürün piyasa sürülmez. Bu yüzden Ahava cilt bakım ürünlerine tamamen güvenebilirsiniz. Çünkü bilinçli üretim yapmaktadırlar. Ayrıca tüm ürünleri Ostomer içermektedir.

Ahava cilt bakım ürünleri kesinlikle özel formüle edilmiştir. Mineral ve ölü deniz içerikleriyle zenginleştirilmiştir. Mineral bir cilt için zor bulunan bir şeydir. Derinlemesine besler ve nemlendirir. Bu da oldukça önemli bir başka özelliğidir. Örneğin kremleri anında kuru yüzeyleri rahatlatır ve de çatlakları önler. Ciltte diriliği geri kazandıran Ahava cilt bakım ürünleri daha yumuşak, daha genç ve daha esnek bir cilt için formüllerini hazırlar. Hassas ciltler içinde mükemmel bir ürün olan Ahava cilt bakım ürünleri alerjik bünyeye sahip kişiler tarafından da sorunsuzca kullanılır. Hipoalerjenik ve de dermatolojik testlerden geçmiştir.

Ahava cilt bakım ürünlerinin ürün yelpazesi de oldukça geniştir. Örneğin ürün yelpazesi arındırıcı çamur maskesi, kristal ostomer x6, ostomer x3, hepsi bir arada temizleyici, yaşlılık etkisi karşıtı, cilt tonu dengeleyici gece kremi, cilt tonu düzenleyicisi, yaşlılık etkileri karşıtı, aydınlatıcı göz çevresi kremi, aydınlatıcı ve yenileyici serum, yoğun gece ve gündüz bakımı, yoğun sıkılaştırıcı göz kremi, toparlayıcı gündüz ve gece kremi, çamur özlü vücut kremi, mineralli vücut losyonu, yoğun el kremi ve mineralli el kremini içermektedir.

Ahava cilt bakım ürünleri öncelikle Türkiye’de ki derma-kozmetik eczanelerde satılacaktır. Ürün gamın genişlettikten sonra ise dijital dahil farklı kanallardan sizlere sunmaya başlayacaktır. Ahava, sizi minerallerin etkisiyle kusursuz bir cilde kavuşturacaktır. Bu yüzden Ahava cilt bakım ürünlerini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

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