Aile’de Baba’nÄ±n Yeri Ve Ã–nemi

Babalık vasfı çok önemli olan ve herkes içinde önem arz eden bir durumdur. Son derece önemli olan babalık için herkes çok dikkatli olmalı. Çocuk babadan korku alarak değil sevgi alarak büyümeli. Korku ilerleyen yaşlarda birçok problemi getirebilir. Hamilelik döneminden itibaren babanın görevleri başlar. Sorumluluk vasfına sahip olan kişiler bebekleri için daha hamilelik döneminde sorumluluklarını yerine getirmiştir. Her süreçte baba önemlidir. Baba çocuk ilişkileri konusundan tutalım her konuda babanın farklı bir yeri vardır.

Duygusal bakımdan baba çocuk için önemli bir yer kaplar. Sevilmek herkesi değerli hissettireceği gibi çocukları da değerli hissettirir. Bebekler sadece anne ile değil baba ile de bütünleşmeli ve bebekliğinden itibaren duygusal bir bağ kurmalı. Bebek büyüdüğü ve anneden yavaş yavaş uzaklaştığı dönemde dahi babası ile bu bağı koparmamalı. Anne çocuk ilişkileri de her bakımdan öneme sahiptir. Bu sürecin dışında da çocuk anneye bağlı olmalı. Sevgiyi her yaşta hissetmeli. Bu şekilde sevilen ve değer gören bir kişilik olarak kendini hissedecek ve psikolojik olarak her daim iyi bir nokta da olacak.