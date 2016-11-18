Aile’de Baba’nÄ±n Yeri Ve Ã–nemi

BabalÄ±k vasfÄ± Ã§ok Ã¶nemli olan ve herkes iÃ§inde Ã¶nem arz eden bir durumdur. Son derece Ã¶nemli olan babalÄ±k iÃ§in herkes Ã§ok dikkatli olmalÄ±. Ã‡ocuk babadan korku alarak deÄŸil sevgi alarak bÃ¼yÃ¼meli. Korku ilerleyen yaÅŸlarda birÃ§ok problemi getirebilir. Hamilelik dÃ¶neminden itibaren babanÄ±n gÃ¶revleri baÅŸlar. Sorumluluk vasfÄ±na sahip olan kiÅŸiler bebekleri iÃ§in daha hamilelik dÃ¶neminde sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmiÅŸtir. Her sÃ¼reÃ§te baba Ã¶nemlidir. Baba Ã§ocuk iliÅŸkileri konusundan tutalÄ±m her konuda babanÄ±n farklÄ± bir yeri vardÄ±r.

Duygusal bakÄ±mdan baba Ã§ocuk iÃ§in Ã¶nemli bir yer kaplar. Sevilmek herkesi deÄŸerli hissettireceÄŸi gibi Ã§ocuklarÄ± da deÄŸerli hissettirir. Bebekler sadece anne ile deÄŸil baba ile de bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeli ve bebekliÄŸinden itibaren duygusal bir baÄŸ kurmalÄ±. Bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ve anneden yavaÅŸ yavaÅŸ uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde dahi babasÄ± ile bu baÄŸÄ± koparmamalÄ±. Anne Ã§ocuk iliÅŸkileri de her bakÄ±mdan Ã¶neme sahiptir. Bu sÃ¼recin dÄ±ÅŸÄ±nda da Ã§ocuk anneye baÄŸlÄ± olmalÄ±. Sevgiyi her yaÅŸta hissetmeli. Bu ÅŸekilde sevilen ve deÄŸer gÃ¶ren bir kiÅŸilik olarak kendini hissedecek ve psikolojik olarak her daim iyi bir nokta da olacak.