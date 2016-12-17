Ayak Kokusu Nasıl Geçer?

İnsanlar ayak kokusu ile başa çıkmak için birçok yol denerler. Bu yollar arasında kimyasal çok ürün vardır. Evde doğal yollar ile yapılan bakımlar her zaman daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Bunu da zararsız ürünler ile yapabilirsiniz. Mesela karbonat ve sirke karışımı ayaklar için çok önemlidir. Eğer ayak bakımında sizlerde sirke kullanırsanız ayak kokunuzu önlemiş olursunuz. Önleyeceğiniz bu koku karışım sayesinde her zaman önlenmiş olacaktır.

Kaliteli ve pahalı ürünler kullanmak yerine akşam eve gelince 15 dakika ayaklarınızı bu karışıma sokmak size iyi gelecektir. Durulamayı da sirkeli su ile yapmalısınız. Su ılık olmalıdır. Ilık su kullanmak ayaklarınızın yumuşak olması açısından da son derece önemlidir.