Biodermogenesi ile Çatlaklara Son!

Biodermogenesi ile yapılan çatlak tedavisi dünyada bilinen ve şimdilerde uygulanarak etkili sonuçlar veren tek yöntemdir. Kliniğimizde de yer alan bu mucizevi uygulama ile siz değerli hastalarımıza çatlak tedavisinde uzmanlarımız ile birlikte harikalar sunuyoruz.

Tedavi etkisini ne zaman gösterir?

Biodermogenesi ile çatlak tedavisi ilk seanstan itibaren etkisini gözle görülür şekilde göstermektedir. Cildin pürüzsüzleşerek seansların sürecinde de çatlakların doldurulmasını ve azalmasını sağlayan bu harika yöntem sayesinde sizler de muhteşem ve çatlaksız bir cilde kavuşacaksınız!

Uygulama acılı mıdır?

Uygulama aslında kişilere rahatlama hissi vermektedir ancak selülit sıkıntısı olan kişilerde uygulama ilk seanslarda sıkıntı verebilmektedir. Uygulama ise kesinlikle ağrılı ya da acılı bir işlem değildir.

İşlem her bölgeye güvenle uygulanabilir mi?

Biodermogenesi uygulaması son derece güvenilir ve her bölgeye de güvenle uygulanabilen bir işlemdir. Kliniğimizde ve yurt dışında yapılan çalışmalar sonucunda da işlem sonrası herhangi bir sorun ile kesinlikle karşılaşılmamıştır.

Çatlak tedavisi fiyatı kliniğimizde mutlaka hekimimiz ile yapacağınız ilk muayene sonrasında belirlenmektedir ve hastalarımıza muayene olmadan çatlak tedavisi fiyatı hakkında bilgi verilmemektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri herkesin uygulama seansı ve tekniğinin ya da uygulama sürecinin farklı oluşudur.

Biodermogenesi süreci nasıldır?

Uygulama sürecinin her bir seansı yaklaşık 40 dakika sürmekte olup, ilk birkaç seans biraz daha uzun sürebilmektedir. Bu nedenle de seansta fazla kaldım acaba neden diye düşünülmesine gerek yoktur. İlk seansınızda hekimimiz sizleri detaylı bir incelemeye alır ve seansa başlar. İlk olarak çatlakların örtülmesi ve cildin oksijensiz kalmasını önlemek adına peeling uygulaması yapılır ve daha sonrasında uygulamanın genel seyrine devam edilerek 40 ya da 1 saat içerisinde işlem sona erer.

Bu harika uygulamadan sizler de yararlanmak isterseniz ve kısa sürede etkili ve en önemlisi de tek olan bu yöntem ile çatlaklarınıza veda etmek için internet sitemizi ziyaret edebilir ve hemen bizlerden randevunuzu alabilirsiniz. Unutmayın artık çatlaklarınız çaresiz değildir.