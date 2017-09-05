Browni kurabiye tarifi sizler için hazırladık. Leziz ve mutluluk veren tatlılardan biri olan bu kurabiye oldukça hoşunuza gidecek ve mutluluk hormonlarınız tavana vuracak 🙂

Tarif için malzemeler:

125 gram margarin veya tereyağı

1/2 çay bardağı pudra şekeri

1/2 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 paket kakao

3 su bardağı un

Şerbeti için malzemeler:

1-2 damla limon suyu

3 çay bardağı su

2 çay bardağı şeker

Tarifin yapılışı:

Tariften önce şerbet hazırlanır. şeker ve su karıştırılıp kaynatıldıktan sonra limon suyu eklenir. 3 dk kadar bekletildikten sonra soğuması için kenara alınır. Kurabiyenin hamurunun hazırlanması için derin bir kaba şeker, pudra şekeri, yağlar, kakao, yumurta ve vanilya konulur. Hamur malzemeleri ele yapışmayacak kıvama gelene dek karıştırılır. Kıvamını bulan hamurdan parçalar kopartılıp yuvarlak şekil verilir. Bu aşamada 200 dereceye ayarlanan fırının önceden ısıtılması sağlanır. Isınan fırında hazırlanan hamurlar 20 dakika kadar pişirilir. Bu süreçte kurabiyeler sık sık kontrol edilmelidir, çok kurumaması önemlidir. Fırından çıkartılan kurabiyeler hazırlanan, alıklaşmış şerbete tek tek batırılır. Servisten önce isteğe bağlı olarak üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpilir.