Çikolatanın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Kaliteli ve sağlıklı ortamlarda üretilen çikolatanın sağlık için çok fazla faydası bulunuyor. Kilo aldırması sebebiyle sağlıksız olduğu bilinen yanlışlarsdan biridir. Makul ölçüde tüketilen çikolatanın insan vücuduna faydası vardır.

– Yorgunluğu Azaltır

Çikolatanın içinde çok fazla sıyıda doğal madde bulunur. Bu maddelerden en önemlileri de kahve içinde yoğun bulunan kafeindir. Kahveye göre çikolatada daha az bulunsa da uyarıcı etkise sahiptir. Bu madde dışında çikolata içinde yer alan teobromin maddesi de astım belirtilerini ve uykulu olma halini azaltır. Fakat teobromin köpekleriiçin zehirli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle köpekşere çikolata verilmemesi söylenir.

– Enerji Verir

Çikolata içinde bulunana doğal maddelerden biri de fenilatilamin maddesidir. Glikoz seviyesini ve kan basıncını arttırıcı özelliğe sahiptir. Aşk kimyasalı olarak bilinen bu madde vücuda alındığında aşık bir insanın beyin kimyası taklit edilmiş olur. Bu madde insan vücuduna alındığında kişi kendini daha mutlu ve daha canlı hisseder. Ve bu madde aynı zamanda depresyon etkisini azaltır.

– Mutluluk Verir

Çikolata yendiğinde mutluluk verici olduğu çoğu kişi tarafından bilinen doğru bir bilgidir. Çikolatasının mutluluk vermesinin bir etkisi fenilatilamin maddesi iken bir diğeri de anandamit maddesidir. Anandamit maddesi depresyon ve aci hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Çikolata içinde yer alan anandamit maddesi vücutta geç parçalandığı için çikolatasının mutluluk hissi sağlaması uzun süre devam eder.

– Kalp ve Beyin Dostudur

Kakao içerisinde klavonoid türü olan flavanoller mevcuttur. Flavanoller, dolaşım sorunlarını azaltır, beyinde kan akışını hızlandırır. Aynı zamanda beyinde oksijen miktarını arttırır. Bu nedenle çikolata, kalp rahatsızlıkları, damar sertliği, dolaşım rahatsızlıkları gibi sorunlara karşı koruyucu etkiye sahiptir.

– Antioksidan Etkilidir

Çikolata içinde mevcut polifenol molekülleri antioksidan özelliğe sahiptir. Antioksidanlar insan vücudunda DNA’ları hasarları karşı korur ve kişinin yaşlanmasını geciktirici özelliğe sahiptir. Çikolata ve kakao içinde bulunana polifenoller kırmızı şaraptan daha fazla antioksidan etkilidir.

– Felç Riskini Azaltıyor

İsveçli bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Profesür Susanna Larsson, çikolatanın felç konsuunda oılumlu etkiye sahip olduğunu söylemiştir. Bu durumun çikolata içinde yer alan flovonoid maddesi ile bağlantılı olduğunu belirtmiştir. Antioksidan özellğe sahip flavonoidler kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur, iltihap giderici ve pıhtılaşma gibi özelliklere sahiptir. Araştırmalar sonucunda çikolata içinde bulunan bu maddelerin kötü kolesterole karşı savaştığı ve tansiyonu düşürdüğü saptanmıştır. Önceden siyah çikolatasının kalp için daha sağlıklı olduğu söylense de en son yapılan bu araştırmalar neticesinde sütlü çikolatasının daha sağlıklı olduğu ve tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

– Çikolata Hakkında Yanlış Bilinen Bilgiler

Diş çürüklerinin oluşmasında çikolatasının bilinen kadar fazla bie etkisi yoktur. Meyve, ekmek ve patates gibi karbonhidrat içeren diğer gıdalar kadar etkiye sahiptir. Bazı kaynaklar çikolatanın migren olan kişiler tarafından tüketilmemesi gerekitğini söylüyor. Fakat Uluslararası Kakao Organizasyonu tarafından yapılan araştırmalar sonucunda çikolata tüketimi ile migren arasında herhangi bir ilişki olmadığı belirtilmiştir. Aynı zamanda çikolatanın sivilceyi tetiklediği de günümüze kadar bilinen yanlış bilgilerden biridir. Aksine çikolata cilt bakımı kürü olarak da pek çok yerde kullanılan bir besin maddesidir.