Cilt Ã‡atlaklarÄ±na KarÅŸÄ± DoÄŸal BakÄ±m KÃ¼rleri

KadÄ±nlar sadece Ã¶zel gÃ¼nlerde deÄŸil gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nda da gÃ¼zel olmaya dikkat ederler. SÃ¼rekli bir biÃ§imde deÄŸiÅŸim iÃ§erisinde olurlar. BÃ¼yÃ¼k Ã§abalar harcayarak gÃ¼zel olmaya Ã¶zen gÃ¶sterirler. Bunun iÃ§in her zaman deÄŸiÅŸik birÃ§ok maske denerler. Denedikleri maskelerden fayda bulamadÄ±kÃ§a bir yenisine geÃ§erler. Biz sizlere Ã§ok kaliteli ve uygun olan doÄŸal Ã¼rÃ¼nler ile evde yapabileceÄŸiniz doÄŸal kÃ¼rler Ã¶nereceÄŸiz.

Hamile KadÄ±nlarda Bu YaÄŸÄ± Kullanabilir.Â

Cildinizde oluÅŸan Ã§atlaklarÄ±n neden oluÅŸtuÄŸu bilinmemekte. BasitÃ§e aÃ§Ä±klamalarda kilo almak ve anÄ±nda vermek, ciltte nemsizlik, ve diÄŸer birÃ§ok faktÃ¶r cilt Ã§atlaklarÄ±na neden olarak gÃ¶steriliyor. Ã‡atlaklar daha belirgin olarak kalÃ§a, bacak, gÃ¶bek gibi yerlerde oluÅŸum gÃ¶steriyor. Ã‡atlaklar daha Ã§ok kÄ±rmÄ±zÄ± renkte olurlar. Bir mÃ¼ddet sonra ise beyaz renge dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaparlar. YapmanÄ±z gereken Ã¶ncelikle spora aÄŸÄ±rlÄ±k vermek olacak. Kilo verirken asla spor yapmadan zayÄ±flamayacak ve diyet yapmayacaksÄ±nÄ±z. Cildinizin Ã§atlak oluÅŸumunu Ã¶nleyerek iÅŸe baÅŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–nlem alarak Ã¶nceden Ã§atlak oluÅŸumunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§melisiniz.

Ã‡atlaklarÄ± Ã–nleyen Ve Ä°yi Gelen Ã–neriler

Sizlere Ã¶nerebileceÄŸimiz Ã¶ncelikli yaÄŸ badem yaÄŸÄ± olacak. KÃ¼Ã§Ã¼k bir kaba badem yaÄŸÄ±nÄ±, Hindistan cevizi yaÄŸÄ±nÄ±, avokado yaÄŸÄ±nÄ± ve zeytin yaÄŸÄ±nÄ± koyup karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. E vitamini kapsÃ¼lÃ¼nÃ¼ de karÄ±ÅŸÄ±ma koyarsanÄ±z iÅŸlem tamam olacak. ArdÄ±ndan da nazik dokunuÅŸlar ile cildinize bu yaÄŸlarÄ± sÃ¼receksiniz. Sabah ve akÅŸam olmak Ã¼zere her gÃ¼n beÅŸ dakika yaÄŸÄ± cildinizde tutun. Ä°ÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. YaÄŸÄ± vÃ¼cudunuz emdikten sonra Ã¼zerinizi giyinebilirsiniz. YaÄŸ krem niyetine sÃ¼rÃ¼lecek.