Dekorasyon İşi Zor mudur?

Dekorasyon İşi Zor mudur?

Dekorasyon nedir? Sizin aklınıza dekorasyon denilince ne geliyor. İmkanınız olsa evinizi kendiniz mi dekore etmek istersiniz , bir mimara mı emanet edersiniz.Şimdiden hayal edince milyonlarca fikir geldi aklıma.Modern mi olmalı mutfağım, yatak odası klasik olmalı, salon dediğin barok tarzını yansıtmalı, banyo da küvet olmalı mı?evet dekorasyon denilince ne kadar geniş bir yelpazesi var değil mi. Sadece kendimiz mi dekore etmeliyiz birine mi ettirmeliyiz ile sınırlı kalmıyor maalesef gördüğünüz gibi. Aslında bir nevi tasarımdır dekorasyon. Giysi tasarlamak gibi evinizi yaşam alanlarınızı tasarlarsınız.Öyle değil mi? Yaşadığınız mekanın kullanım amacına hizmet etmeli birde dekorasyon. Yoksa ne anlamı kalır onca masraj onca zaman kaybı. Ve de iyi düşünmeli ne istediğinize iyi karar vermelisiniz. Giysi tasarlamak gibidir dekorasyon evet ama tasarım giysinizi aldınız giydiniz bir baktınız hoşunuza gitmedi. Bir kenara fırlatır giymezsiniz bir daha olur biter. Ama ev tasarımı dekorasyon öyle mi? İnsan çok nadir evini dekore ettirir .Belki hayatı boyunca bir imkanı olanlar iki.