Diyet Çorba Tarifi

Diyeti daha çok başı kilo ile belada olan kişiler yapar. Fakat bazı kişiler de sağlıklı olabilmek adına daha iyi ve daha az yemek yemeye çalışabiliyor. Evde çocuklarınıza da kolaylıkla yapabileceğiniz basit çorba tarifini sizlerle paylaşmaya dikkat edeceğiz. Diyet çorba tarifimizin içerisinde daha çok sağlıklı sebze ürünleri kullanılmaktadır.

Malzemeler:

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet patates

1 adet soğan

yarım boy pırasa

1 adet enginar

1 çorba kaşığı biber ve domates salçası karışımı

tuz

karabiber

pul biber

Tüm malzemeleri temiz bir biçimde yıkayınız. Ardından soğanı küçük parçalara bölüp az sıvı yağda kavurunuz. Bunun ardından ise ev yapımı domates ve biber salçası koyunuz.Salçada kavrulduktan sonra pırasayı küçük parçalar halinde doğrayıp ekleyiniz. Ardından aynı şekilde enginar ve havucu da küçük parçalara ayırıp tencerede kavurunuz. Patatesi ve kabağı da aynı şekilde tencereye koyup suyunu ve tuzunu ilave ediniz. Karabiber ve pul biber koymayı unutmayınız. İsteğe bağlı olarak bul yon tavuk suyunu da lezzet katsın diye koyabilirsiniz. Suyunu göz kararı ayarlamalısınız. Çok katı olmamalı. Piştikten sonra ocaktan alıp bilendir dan tüm bu çorbayı geçirip afiyetle yiyebilirsiniz.