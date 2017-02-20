Gastrit Nedir? Hipertansiyon ve şeker hastalı nasıl tedavi edilir?

Gastrit nedir sorusu ile oldukça sık karşılaşmaktayız. Özellikle son yıllarda eskiye oranla daha da artış gösteren gastrit sorunu, yetişkinlerde daha sıklıkla görünse de, şimdiler de yaşanılan stresli yaşam şartları nedeni ile erken yaşlarda da görülmeye başlamıştır.

Gastrit nedir?

Gastrit mide iç duvarının iltihaplanması ya da bazı nedenlerden dolayı tahriş olması durumunda meydana gelen bir mide sorunudur. Özellikle aşırı ilaç kullanımından kaynaklanan bu sorun, mutlaka tedavi edilmelidir ki aksi halde ilerleyerek daha da ciddi bir mide sorunu olan ülsere dönüşebilmektedir.

Gastrit nasıl tedavi edilir?

Akut gastrit sorunlarında düzensiz beslenme, aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi azaltıldığında sorun kendiliğinden kaybolmaktadır. Ancak bakteriyel nedenler ile ortaya çıkan gastrit mutlaka antibiyotik kullanımı gerektirmektedir.

Hipertansiyon sorunu da yine merkez olarak oldukça fazla rastladığımız ve bu alandaki hekimler ile de yaptığımız görüşmeler sonucunda son yıllarda daha da artış gözlemlenen önemli bir sağlık problemidir. Hipertansiyon kan basıncının yüksekliği olarak bilinen ve tedavi edilmediği durumlarda istenmeyen ölümcül olabilecek sonuçlara neden olabilen bir sorundur.

Hipertansiyon nasıl tedavi edilir?

Yüksek tansiyon tedavisinde ilk yapılacak ilem mutlaka var olan fazla kilolardan arınmaktır. Çünkü hipertansiyon genellikle fazla kiloların neden olduğu bir problemdir. Vereceğiniz her 1 kilo bile tansiyonunuzun normale dönmesini sağlayacaktır. Bunun dışında aşırı tuzlu beslenmemek ve bol bol spor yapmak da yine tansiyon sorununa iyi gelecektir. Ancak tüm bunların yanı sıra fazla kilonuz yok ve yine de tansiyonunuz yüksek ise o zaman hemen ilaç tedavisine başlanması gerekmektedir.

Şeker Hastalığı Tedavisi de Galata tıp merkezi ve Taksim’de yer alan diğer merkezlerde uzman hekimler kontrolünde yapılabilmektedir. Ancak bizlerin bu alanda ilk önerisi her zaman olduğu gibi Galata tıp merkezi olmaktadır. Üstelik sadece şeker hastalığı tedavisi alanında değil birden fazla branşta hizmet veren hekimleri ile hastalarına kusursuz ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

Şeker hastalığına dair merak ettiğiniz tüm soruların yanıtına www.galatatip.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.