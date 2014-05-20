Göbek düşmesi nedir, nasıl tedavi edilir?

Göbek Düşmesi Nedir?

Göbek düşmesi genellikle görülen, herkesin rahatlıkla başına gelebilecek, sevimsiz rahatsızlıklardan birisidir. Göbek düşmesi basite alınmaması gereken bir hastalıktır. Göbek düşmesinin sebebi genellikle ağır bir cisim kaldırma olarak görülür.

Göbek düşmesi ile göbeğiniz olduğu yerden kayar ve göbek düşmesi olarak adlandırılır.

Göbek düşmesinin tedavisi ise basittir. Genellikle bilinen ve geleneksel yöntemler ile tedavi edilebilir. Halk arasında bardak çekme diye adlandırılan bu yöntem bu hastalığa çözüm olmaktadır. İlk önce göbek çevresini hafifçe sabunlu su ile yıkayarak masaj yapılır, göbeğe su kaçmamasına dikkat etmenizi öneririm. Sabunlu su ile masaj yaptığımız zaman dan bir zaman sonra bu sabunlu su kuruyacaktır. Daha sonra ise bir bardak alınır ve bir kibrit çöpüne pamuk sarılır. Kibrit çöpüne doladığımız pamuğu yakıp, göbeğin yukarı çekilmesini sağlayacağız.

Kibrit çöpünü bir hamur gibi bir şeye sokup eğer yakma işini yaparsak kibrit çöpü daha sağlam yerinde duracaktır. Kibrit çöpünü yaktıktan sonra bardağı hemen üzerine kapatın kibrit sönene kadar göbeğin yerine geldiğini göreceksiniz.

Diğer bir yöntemden bahsetmek istiyorum;

Göbek çevresi sıcak sabunlu su ile masaj yapılır, sonra şahadet parmağı ve orta parmak göbek deliğine sokulup 3 defa döndürme işlemi yapılır. Daha sonra bir adet çiğ bir yumurtanın akına, bir kahve kaşığı kına konulup harç yapılır ve karıştırılır. Göbeğin üstüne konulur ve bir saat sonra alınırak göbek ılık su ile yıkanır.

Hangi işlemi yaparsınız bilemiyorum fakat birincisi bana daha rahat geliyor, çünkü göbek aşırı ağrıdığı için parmak sokunca dayanılmaz acı veriyor ve can dayanmıyor, eğer siz dayanabilirseniz bir şey diyemem. Şimdiden geçmiş olsun…