Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

Anasayfa / Güncel / Hazımsızlık Belirtileri Ve Tedavisi
hazimsizlik
Güncel 20 0

Hazımsızlık Belirtileri Ve Tedavisi

Hazımsızlığın birçok belirtisi olabilir. Bulunduğumuz bu çağda yiyecekler ve içecekler yüzünden birçok hazımsızlık yaşanabilir. Stres nedeni ile de hazımsızlık olabilir. Beslenmeniz düzensiz bir yapıya sahip ise de kabızlık sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Son derece zor olan bu hazımsızlık olayı beslenmenizi düzene sokmak ile tedavi edilebilir. Hazımsızlığın tıp dilindeki ismi ise dispepsi olmakta. Hazımsızlık bir hastalık değildir. Ancak belirli bir müddet sonra hastalıklara da neden olabilir. Bu sağlıksız sorunu çözmeye kayısı türü şeyler tüketerek başlayıp düzenli beslenme ile bu sorunu çözebilirsiniz. Bu sayede birçok hastalığı da önlemiş olursunuz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
//
oyuncaklar-cocugun-gelisimini-nasil-etkiliyor

Oyuncakların Çocuklar Üzerindeki Karakter Değişiklikleri

 0
15933

Aile’de Baba’nın Yeri Ve Önemi

 0
cocuk_beslenme_tablo

Çocuk Beslenmesi

 0
kalsiyum-elementi

Kalsiyum Eksikliği

 1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir