İştah Azaltmanın Yolları Nelerdir?

Son zamanlar da fazlasıyla gündem de olan aşırı yemek yeme duygusu yaşayan insanlar bununla baş etmekte güçlük çekmektedir. Aşırı yemek yeme ihtiyacı duyan insanlar sağlık sorunları sebebiyle bu sorunu yaşıyor olsa da duygusal ve psikolojik olarak da bu sorunsalı yaşamaktadır. Bu sorunu sağlık problemi olarak yaşan kişiler kan şekeri seviyesinin düşmesi sonu veya hormon bozukluğu nedeniyle de yaşamaktadır. Fakat günümüzde en yaygın olanı psikolojik yaşanılan sorunlardır. Bunun başlıca sebepleri stres ve sıkıntı başta geliyor. Stres ve sıkıntının yanı sıra düzensiz beslenmekte insanı sürekli ve düzensiz yemek yemeye itebilir. Düzenli yemek yeme alışkanlığı edinildiği zaman bu sorunu yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlamış olacaksınız. Stres ve sıkıntınızı kontrol altına alırsanız eğer zamansız ve sürekli gelen yemek yeme arzunuzu bastırabilirsiniz. Sürekli bir şeyleri düşünüyor olmanız sizi strese sokacak ve bununla baş edemediğiniz için sürekli bir şeyler atıştırmak isteyeceksinizdir. Kendinizi strese teslim etmeyin. Rahat olun ve öğünlerinizi atlamaktan kaçının. Yemek yeme ihtiyacı hissettiğiniz zaman kendinizi dinleyin ve bu gelen istek gerçek mi değil mi sorgulayın. Canınızın istediği şey eğer fast food (hızlı atıştırmalıklar) yiyecekler ise bilin ki siz gerçekten aç değilsiniz. Tam aksini de yaşıyor olabilirsiniz. Bu nokta da karar vermek ve emin olmak sizin elinizde. İhtiyaç duyduğunuz yemek yemeyi azaltmak için birkaç yöntem deneyebilirsiniz.

Stresinizi Kontrol Etmek: Kendinizi strese teslim etmeyin ve bu duygunuz geçene kadar bir şeylerle oyalanıp kendinizi geçiştirmeyi deneyin.

Fazlasıyla Su Tüketin: Hisleriniz size acıktığınızı belirtiyor gibi olsa da vücut yeterince suya sahip olmadığı için siz acıktığınızı zannederken aslında su ihtiyacınızı gidermek istediğini fark edemeyeceksiniz. Bol bol su tüketin bu yalancı açlık hissini bastırın.

Spor Yapın: Spordan kastımız düzenli ve küçük egzersizlerdir. Kendinize düzenli egzersiz uygulamalarını alışkanlık haline getirirseniz açlığınızı düzenli hale getirebilirsiniz.

Öğünlerinizi Atlamayın: Düzenli olarak öğün atlamadan beslenmenizi sağlarsanız eğer vücudunuz sizden gereksiz besin ihtiyacında bulunmayacaktır. Bu sayede hem düzenli beslenmiş hem de sağlıklı yemek yeme düzenine sahip olacaksınız.

Protein İle Beslenin: Ara öğünlerde protein ağırlıklı beslenmenizi dengelerseniz vücudunuz sizden ekstra besin takviyesi istemeyecektir. Ara öğünlerde almış olduğunuz proteinler yeterli gelecektir.

Kalsiyum Takviyesi Yapın: Gün içerisinde özellikle kadınlar da gerek kilo kontrolü gerekse beslenme dengesini sağlamak için süt veya yoğurt tüketmeye özen gösterin.