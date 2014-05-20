Kakaolu Şekerpare tarifi
Kategori: Yemek Tarifleri - Yorum Yazın
Öncelikle Şekerpare tarifini bilmek lazım, ağız tadı bu konu da çok önemli. Bazı insanlar Kakaoyu sevmez bazıları ise çok severler, sizin düşünceniz fikriniz nedir bilemem fakat ben yine de bu güzel tarifi sizlere vermek istiyorum.
Hamur için:
- 1 çay bardağı irmik
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 100 gr tereyağ veya
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Aldığı kadar un
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 4 su bardağı şeker
- 2 dilim limon
- 1 adet kabuk tarçın
Hamurumuzu bir kap içerisinde yapalım. İlk önce şeker ve yumurtayı karıştırıp, daha sonra hepsini ard arda ekleyelim. Şerbetimizi de bu arada yapalım. Hamurumuzu kalıplar halinde şekilli olarak kesip fırına koyalım. Fırından çıkardıktan sonra şerbeti döküp soğumasını bekleyelim… Afiyet olsun…
Etiketler: kakao / kakaolu şekerpare / şekerpare
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