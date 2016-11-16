Kalsiyum eksikliğine birçok şey neden olabilir. Daha çok hamilelik dönemlerinde kalsiyum eksikliği daha çok görülür. Bu nedenden dolayı kalsiyum eksikliğini önlemenin önüne bolca süt içerek geçilebilir. Her yaşta içilmesi gereken süt kalsiyum eksikliği olan kişilerin daha çok içmesi gereken bir içecektir. En çok kemik ve dişlerde bulunan kalsiyumlar eksikliği nedeni ile dişleri çürütür kemikleri eritir. Yaşlılarda kemik erimesi olarak ortaya çıkar. Kan normal olarak pıhtılaşmaz. Sütü daha çok çocuklar içinde kullanmalısınız. Bunun nedeni de kemik gelişmesi daha çok çocuklarda ortaya çıkar. Kemik sağlığınız açısından sütü bolca almalısınız.

Kalsiyum eksikliği ellerde karıncalanmaya neden olur. Kas kasılmalarına ve düzensiz kalp atışına da neden olur. Hafızanın zayıflamasına da neden olmaktadır. Depresyona da çok fazla neden olur. Cilt kuruluğu da kalsiyum eksikliğinden meydana gelen sorunlar arasındadır. Bunun dışında kırılgan tırnaklarda kalsiyum eksikliğini belirtir. Kemiklerde zayıflama da ortaya çıkar. Kemiklerin yoğunluğunun korunması için de kalsiyum almanız gerekmektedir. Kalsiyumda eksiklikler beslenme ve yaşın dışında başka nedenlerden dolayı da ortaya çıkar.

Vücuttaki kurumalar da kalsiyum eksikliğine neden olur. Kalsiyum eksikliği riskini adet dönemleri bitmesi de etkiler. Menopoz sonrası dönemde de kalsiyum eksikliği çok görülür. Vejeteryan olan kişilerde de çok fazla kalsiyum eksikliği gözükür. Bunların dışında daha birçok neden de bulunuyor. Kaliteli ürünler yiyerek kalsiyumu önleyebilirsiniz. Bu sayede kalsiyum eksikliğini önlemiş olursunuz.