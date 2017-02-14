Kırmızı Güller, Aşkınızı Ona Anlatsın

Sevgililer günü de yaklaşmışken, sevgilinize hala hediye almadıysanız, hala köprüden önceki son çıkışı kaçırmış sayılmazsınız. Çünkü www.ciceksatis.com yardımınıza koşmaktadır. Çiçek Satış, milyonlarca müşteri kitlesine sahip, çiçek ve meyve sepeti satışını gerçekleştiren popüler bir alışveriş sitesidir. Özellikle, kadınların çok seveceği yüzlerce çiçek türü, bu sitede satılmaktadır. Örneğin, papatya, gül, orkide, yapay buketler, gelin buketleri gibi birçok çiçek çeşidi vardır.

En doğru çiçeği seçmeniz için, hediye alacağınız kişinin zevklerini bilmeniz yeterlidir. Mesela, sevgilinize ya da eşinize papatya almak yerine kırmızı güllerden oluşan, büyük bir buket almalısınız ki, kırmızı güller aşkınızı anlatsın. Eşinize, arkadaşınıza, sevgilinize kısacası tüm sevdiklerinize hediye olarak çiçek almak istiyorsanız, bu siteden gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilirsiniz. Bu firma yıllardır milyonlarca kişiye çiçek ve meyve sepeti satışını yaptığı için, hediye severler tarafından oldukça sevilen ve sık sık ziyaret edilen sitelerin arasındadır.

Hemen Çiçek Satış’ın sitesine girerek sevdikleriniz için çiçek siparişi verebilirsiniz. Çiçeği kime göndermek istiyorsanız, sitenin amaçlar imgesine tıklamanız yeterlidir. Örneğin, babanıza çiçek gönderecekseniz babanız için en uygun çiçekler karşınıza çıkacaktır. Yüzlerce çiçek türünün arasından birini seçerek, çiçek gönder ibaresine tıklayarak, babanızın oturduğu yerin adresini yazarak çiçeği babanıza gönderebilirsiniz.

Arkadaşınıza doğum gününde, en güzel çiçekleri alın

Çiçek Satış’ta satışa sunulan birbirinden güzel çiçeklerden birini arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Örneğin, flüt vazoda beyaz orkidelerden birini satın alarak, arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Birinden zarif orkidelerin görünümü, arkadaşınızın çok hoşuna gideceğinden emin olabilirsiniz. Ya da bir vazo dolusu kır çiçeklerini, arkadaşınıza hediye edebilirsiniz.

Eğer ki, özel günlerinizde sevdiklerinize çiçek almak istemiyorsanız, sevdiklerinize birbirinden lezzetli meyvelerden oluşan bir meyve sepetini hediye edebilirsiniz. Örneğin, öğretmeninize öğretmenler gününün önemini anlatması için hediye alacaksınız, öğretmeninize ağız sulandıran kocaman bir meyve sepetini alabilirsiniz.

Meyve sepetinde birçok meyve kullanılmaktadır. Her sepette kullanılan meyve sayısı ve meyve türü farklıdır. Meyve sepetlerinde küçük mesajlar yer almaktadır. Örneğin, sevgilinize meyve sepeti alıyorsanız, meyvenin üzerinde ”seni seviyorum” yazmaktadır. Ya da annenize meyve sepeti alıyorsanız, meyvelerin üzerinde ”canım annem” yazmaktadır. Hediye edeceğiniz kişiye göre, sepeti seçmelisiniz.