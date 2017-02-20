Lazer Epilasyon Yaptırmaya Hala Karar Vermediniz Mi?

Lazer Epilasyon dediğimizde, son yıllarda artan epilasyon teknolojileriyle bizler tercih yapma, doğru yöntemi bulma konusunda oldukça zorlanıyoruz. Teknolojiyle birlikte her geçen gün gelişen yeni yöntemler karar vermemizi daha da zorlaştırıyor. Tam karar vermişken duyduğumuz farklı yöntemler aklımızın karışmasına sebep oluyor. Sizde karar vermediyseniz, lazer epilasyon da en doğru, en acısız son teknoloji yönteminden bahsediyor olacağız.

Buz Lazer…

Nedir buz lazer? Acısız, ağrısız ve en hızlı lazer epilasyon yöntemidir. Buz Lazer cihazının buz başlığı sayesinde acı hissi duyulmadan epilasyon yaptırmak mümkündür. Aslında cihanız isminin de buradan geldiği söylenmektedir. Cihaz sayesinde seans süreleri de oldukça kısa sürmekte ve vücuttaki kılların yok olması kısa sürede sonuç vermektedir. Seans sürelerinin yaklaşık tüm vücutta 35 dakika gibi bir sürede tamamlandığı söylenmektedir. Seans kısalığı erkeklerin kıl sorununa çözüm için buz lazeri tercih etmelerini sağlamaktadır. Erkeklerdeki kıl oranı kadınlara göre çok fazla olduğundan diğer yöntemlerde bu seans süreleri çok uzadığından erkeklerin lazer epilasyon tercih etmeleri zor olabiliyordu. Ancak buz lazer ile artık erkeklerin kıl sorununa çözüm bulunduğu rahatlıkla söylenebilmektedir.

Buz Lazer Vücudun Hangi Bölgelerine Yapılabiliyor?

Lazer epilasyonvücudun her bölgesine uygulanabilmektedir. Hiçbir yan etki olmaması sebebiyle hassas bölgelere de kolaylıkla uygulanabildiği belirtilmektedir. Erkeklerin kıl sorununa çözüm aradıkları bölgeleri özellikle, sakal üstü, sırt, ense bölgesidir. Buz lazer soğutucu başlığı sayesinde yüz bölgesinde de rahatlıkla uygulanabildiğinden vücudunuzda bulunan her bölgeye rahatlıkla uygulatabileceğiniz garanti edilmektedir.

Buz Lazer ile Epilasyon Sonrası Nelere Dikkat Edilmesi Gerekiyor?

Lazer epilasyon sonrasında özellikle yapılan bir uygulama, bakım bulunmadığı belirtilmektedir. Bölgelerdeki hassasiyet sebebiyle birkaç gün güneş ışığına direkt temasta bulunulmaması gerektiği belirtilmektedir. Hassas ciltlerde hafif kızarıklık olabildiği belirtilmektedir, ancak bu kızarıklığın birkaç sonra kadar süreden sonra ortadan kaybolduğu söylenmektedir.

Erkeklerin kıl sorununa çözüm, yaklaşan yaz ayları için kadınların istenmeyen tüylerden tamamen kurtulması için buz lazer ile epilasyon yöntemiyle çözüm bulabilirsiniz. Yeni teknoloji buzlazer hakkında merak ettiklerini, cihaz uygulama hakkında tüm detaylara www.buzlazer.com adresinden ulaşabilirsiniz.