Maltepe’nin Her Bölgesine Aynı Gün Arçelik Servis Hizmeti

Servis hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyor ve yenilikler sunmaya da ekstra çaba gösteriyoruz. Sahip olduğumuz vizyonu korumak ve daha güçlü kılmak adına bir aile olarak hareket etmeyi tercih ediyor ve sizinle birlikte büyüyoruz. Özel Arçelik Servis Maltepe adresi olarak bu sektörde gerçekten kaliteye önem veren ender firmalardan bir tanesiyiz. Arçelik gibi köklü bir marka için hizmet vermek her firmanın yapabileceği ya da üstelenebileceği bir sorumluluk değildir. Kalabalık bir kadro ile hareket etmeniz gerekiyor ve bu kadroyu da güçlü ve deneyim sahibi kılmak adına eğitimlerini aksatmamanız gerekiyor.

Biz eğitime ve deneyime fazlasıyla önem veriyoruz ve bunu çalışmalarımızda da net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Sağlıklı bir çalışma için hedeflerimizi belirliyor ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Firmamızı tanıyan ve firmamızdan hizmet alan ürün kullanıcılarının olumlu yorumları ile birlikte daha iyisini yapmak adına hevesleniyor ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Hızlı bir ekibe sahibiz ve güçlü araç filomuz ile birlikte aynı gün servis hizmeti sunmayı da başarıyoruz.

Size sunduğumuz servis hizmetleri ile ilgili bilgi almak ve bu bilgiler doğrultusunda taleplerinizi iletmek isterseniz eğer haftanın yedi günü hizmet veren çağrı merkezi çalışanlarımıza ulaşabilirsiniz. Çalışanlarımız ve siz değerli ürün kullanıcıları ile birlikte büyük bir aile olduğumuzu biliyor ve bu aileyle birlikte daha iyi işlere imza atıyoruz.