Mantı Tarifi

Kadınlar sürekli yemek yapmak durumundadırlar. Yemek yapmak için her gün farklı tarifler denerler. Mantı ise hemen herkesin çok beğendiği bir lezzettir. Yapımı zor yemesi harika olan bu yemeği hemen her gün yapmak zordur. Sizlere en lezzetli mantı tarifini vermek için bu yazıyı yayımlamak istedik.

Malzemeler:

250 gram kıyma

1 adet soğan

Tuz

Sarımsak

Pul biber

Nane

Un

Tereyağı

Yoğurt

Yapılışı: Öncelikle bir kabın içine unu suyu ve tuzu koyup yoğurmaya başlamalısınız. Ardından ise üzerini bir bez yardımı ile kapat malısınız. Diğer kenarda soğanları bir kaba rendeleyip tuzunu kıymasını koyup karıştırın. Sert bir hamur elde ettikten sonra un yardımı ile hamuru açmalı, kare kare küçük bölmeler yapıp iç malzemeyi koyup kapatın. Sonrasında ise kaynamış suya bu mantıları koymalısınız. Mantıların piştiğine emin olduktan sonra süzüp sarımsağı rendeleyip yoğurt ile karıştırdıktan sonra mantının üzerine dökmelisiniz. Ardından ise yağını pul biber ve nane ile karıştırarak eklemelisiniz. Afiyet olsun 🙂