Menemen Tarifi

Merhaba Bay ve Bayan arkadaşlar, bugün sizlere ilk tarifimi vereceğim, daha ilk tarif yazışım olduğu için bazı hatalarım olursa şimdiden özür dilerim, fakat korkmayın menemen tarifinde bir hata olmaz inşallah, küfür yemek istemem arkamdan

Evet arkadaşlar sizlere ortalama 2-3 kişilik bir menemen tarifi vereceğim.

4-5 tane domates, çok küçük olmasın.

1-2 tane sivri biber biraz acı olursa iyi olur tadı.

2 yumurta.

1/2 çay kaşığı tuz.

1 bardak su.(İşin pük noktası burası

Kapaklı bir tava (Kapağı olması tadına etki edecek ve pişme süresine)

Yapılışı;

Domatesleri ilk önce temiz bir su ile yıkayın, bazı arkadaşlar sabunlasam daha temiz oluyor diyorlar, gerçekten düşünmedim desem yalan olur. Ama olmaz tabi ki şaka. İlk önce domatesleri soyun. Bazı kadınlar üşendiklerinden dolayı domatesi soymadan yaparlar. Kabuklarını domatesi çok zedelemeden yavaş yavaş soyun.

Daha sonra soyduğumuz domatesleri tavamıza koyun ve içine bir bardak suyumuzu dökün. Bu su domateslerin iyi bir şekilde pişmesini sağlayacak ve lokum kıvamında olacaktır. Nedense bazı kişiler suya karşılar ama sorun olmaz emin olun tadı daha iyi olacaktır.

Domateslerimizi tavaya koyup, suyu döktükten sonra kapağını kapatın, ocağın altını açın, kendi halinde pişmesini sağlayın o arada sizde sivri biberlerinizi doğramaya başlayın, ince ince ve güzelce. (Tabi ilk başta yıkayın). Domateslerimizin içine atın onlar da domateslerle aynı anda pişmeye başlasınlar.

En önemli noktaya geldik; yumurta, ben yumurtaya çok önem veririm. Yumurta temiz olmalı, yumurtayı kırmadan önce çok iyi yıkayın, emin olun olunan hastalıkların başında bu gelmektedir. İsterseniz yumurtayı araştırın göreceksiniz.

Yumurtayı temizce yıkadıktan sonra kırın ve iyice çırpın. Ben kolum acıyana kadar çırpıyorum o zaman yumurta sapsarı oluyor ve menemenin üstüne dökünce harika bir görüntü alıyor.

Ha domatesleri unuttuk, domatesler suyunu iyice çekene dek ocakta durmalı, suyunu iyice çektikten sonra üzerine hazırladığımız tuzu dökebiliriz. Tuzu döktükten sonra üzerine hazırladığımız yumurtayı dökün ve karıştırın kısık ateşte. Bundan sonrasını siz yaparsınız değil mi?

Beni de çağırırsanız gelirim

İlk menemen yapışımda resimlerini koyacağım.