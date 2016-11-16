Miras Davası Nasıl Açılır?

Birçok ailenin sorunu olan miras davası açmak zor değildir. Yapılması gereken işlemleri bir avukat tutarak anlayabilirsiniz. Bu daha sağlıklı bir miras davası olacaktır. Fakat sizin maddi geliriniz az ise devletin avukatlarından da yardım alabilirsiniz. Size bir avukat göndererek işlemlerinizi halletmenizi yardımcı olacaklardır. Miras davası için öncelikle ölen kişinin vasisi olmanız gerekir. Kalan mirasın ve miras alacak kişilerin hesaplanması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra kolaylıkla miras davası açabilirsiniz.