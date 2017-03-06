Monster High Bebekleri Karakter Dükkanı’nda!

Monster High bebekleri, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri dikkatleri kendine çekti. Bu bebeklerin görünüşleri alışılagelmiş oyuncak bebeklerden o kadar farklıydı ki; çocuk, büyük herkesin ilgisini topladı.

Gelin Karakterdukkani.com’da bulabileceğiniz Monster High bebeklerini tanıyalım. Peki, çocukların dilinden düşmeyen bu Monster High nedir?

Monster High, kitabı ve filmleri olan bir seri. Bu seride ise “Monster High”, canavarların gittiği bir lisedir. Monster High’daki her karakter, Dracula, Frankenstein gibi ünlü bir canavardan esinlenilerek yapılmıştır.

Örneğin, serinin ana karakterlerinden biri olan Draculaura, ünlü vampir Dracula’nın kızıdır ve 1599 yaşındadır. Öte yandan, seride Frankenstein canavarının çocuğu, kurt adamlar ve kurt kızlar, hayaletler gibi karakterler yer almaktadır.

Monster High, korku ögeleri ile modayı birleştirerek yepyeni, capcanlı karakterler yaratıyor. Serideki tüm karakterlerin her birinin görünüşüne ayrı ayrı özenilmiş. Çocuklar bu sıra dışı karakterlere karşı koyamıyorlar.

Monster High serisi bu kadar çok sevilince, karakterlerin oyuncakları da piyasaya sürüldü. Klasik bir oyuncak bebekten çok daha farklı görünen bu oyuncaklar, çocukların hayallerini süslüyor.

Monster High oyuncaklarının bu kadar sevilmesinin sebebi ise işte tam da bu sıra dışı görünüşleri. Çocuklar değişimi çok seviyorlar ve artık sıradan oyuncaklar yerine bu ilginç ve dikkat çekici oyuncakları tercih ediyorlar.

Korku ögeleri ve modanın etkileyici bir şekilde birleştiği Monster High oyuncakları, çocuklara yeni bir güzellik algısı sunuyor. “Mükemmel görünüm”, Monster High’da alıştığımız standartlardan oldukça farklı. Bu yaratıcı dünyayı da çocuklar oldukça merak ediyorlar.

Monster High bebeklerinin farklı tarzlardaki görünümleri, çocuklara ilham veriyor ve hayal güçlerini zenginleştiriyor. Onlar da kendi oyuncak bebeklerini değiştirerek veya farklı şekillerde süsleyerek tasarım becerilerini geliştiriyorlar.

Monster High karakterlerinin kişilikleri de en az görünüşleri kadar birbirinden farklı. Çok derin boyutlu bu karakterlerin her birinin hobileri, fobileri, en sevdiği dersler, yemekler ve daha nice bilgileri var. Birinin sevmediği şeyi diğeri çok sevebiliyor. Örneğin bir karakterin en sevmediği ders beden eğitimi olurken, diğeri bu derse bayılarak gidebiliyor.

Bu derin karakter dünyası da çocuklara oldukça cazip geliyor ve çocuklar kendilerine yakın buldukları karakterin oyuncağına sahip olmak istiyorlar.

Monster High’daki her bir karakter birbirinden çok farklıdır ve bu karakterler barış içinde, aynı lisede okumaktadırlar. Her kişilik, kendi farklılığıyla kabul edilir. Serinin vermek istediği ana mesajlardan biri budur.

Monster High’ı sizlere kısaca bu şekilde tanıtabiliriz. Şunu da belirtelim ki, bu ilginç görünümlü oyuncaklar, çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor ve onları dekor amaçlı kullananlar, koleksiyon yapanlar bile oluyor.

En uygun Monster High bebekleri fiyatları ise Karakter Dükkanı’nda bulunuyor. Çocukların en sevdiği karakterlerin original ve lisanslı ürünlerini barındıran Karakter Dükkanı’nda en yeni Monster High oyuncakları ve bebekleri bulunuyor.

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