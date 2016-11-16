Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

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Motivasyon Eksikliği

Bazı insanlar bir konuya motive olamayabilir. Bu kişiler için doktorlar birçok öneride bulunabilir. Bunun dışında evde bizlerinde yapacağı bir takım şeyler mevcuttur. Sadece evde değiş daha çok iş alanlarında da motive olarak çalışmak bizi üst seviyelere taşıyacaktır. Bu bakımdan motivasyon her alanda gerekli olmaktadır. İş alanlarınızda hızınızı almanız gerekli ondan sonra işiniz kolay. Çünkü işe motive olmuş olursunuz. Motivasyon bozuklukları ancak kendi kendimizi telkin ederek tedavi edebileceğimiz bir alandır. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım.

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