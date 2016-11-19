Oyuncakların Çocuklar Üzerindeki Karakter Değişiklikleri

Çocukların üzerinde oyuncakların büyük etkisi bulunur. Karakterleri için oyuncaklar son derece önem arz eder. Çocuklar oyun oynadıkları esnada iyi oyuncaklar ile oyun oynamalıdır. Çocukların zekalarını, gelişimlerini oyuncaklar büyük oranda etkilemektedir. Küçüklükte oynadıkları oyuncaklar her türlü gelişimlerine katkı ya da zarar sağlayabilir. Sizler de bu bakımdan oyuncak seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Oyuncakları bilinçli birer birey olarak seçmeniz büyük ölçüde önem teşkil eder.

Büyük ölçüde önem taşıyan bu oyuncaklar son derece kaliteli ve değişik olmalıdır. Çocuğunuza küçüklükte ne öğretirseniz büyüyünce de ona göre gelişimi yönlenecektir. Oyuncaklar zihinsel bakımdan da duygusal bakımdan da çocuklara etki edebilir. Çocuklar seçmiş oldukları oyuncaklar ile kendilerini belli ederler. Çocuğunuza oyuncak alırken zekasını geliştirici ve öğretici oyuncaklar almanızı tavsiye etmekteyiz. Ayrıca oyuncaklar çocukların yaş ve becerilerine göre değişiklik gösterir. Çocuğunuz oyuncak alırken kız ya da erkek ayrımı yapmaksızın seçimler yapmasına dikkat edin. Erkek çocuklarınızın kız oyuncakları ile oynamasına kızmayınız. Kızlar da erkek oyuncaklarını tercih ettiklerinde karışmayınız. Seçimlerine müdahale etmeyiniz.