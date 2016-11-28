Sanat , Sanatçıyım, Sanatım

Sanat ile alakalı hemen her şey herkes tarafından bilinemeyebilir. Sanat ile alakalı birçok şey söylenebilir fakat sanatı bilen kişiler sanat konusunda daha çok tecrübelidir. Yaşanmış olan konular arasında birçok sanat eseri vardır. Sanat duygu tasarım ve güzellik ile olacaktır. Sanat icra etmek son derece önemli olmaktadır. Sanatçı yaşamış olduğu bir toplumdan birçok şey öğrenebilir de öğretebilirde. Sanatçı iç dünyasında birçok şeyi harmanlar ve bu şekilde sanatını icra eder.

Heykel yaparken de resim yaparken de sizler sanatınızı icra edersiniz. Müzik konusunda ya da diğer bir sürü diğer sanat konusunda konuşulabilir. Tiyatro da bir sanat olmakta. Tiyatro için de sizler bir harmanlama yapabilirsiniz. Her sanatçının üslubu da farklı olmaktadır. Son derece farklı olan sanat eserleri kişiden kişiye birçok farklılık gösterebilmektedir. İnsanlar sanatlarını farklı farklı yansıtabilir. Çünkü kimi heykel yapabilir kimi de resim çizebilir. Felsefe olarak da sanat farklı bir biçimde algılanmakta. Üç aşama da felsefe araştırılabilir. Felsefe açısından sanat taklidi sanat, yaratma olarak sanat, ve oyun olarak sanat da olarak ayrılabilir.