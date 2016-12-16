Siber Saldırı Nedir?

Günümüzde internet bir hayli ilerleme göstermiştir. İnternet ilerleme kaydettikçe bazı konularda da çok iyi adımlar atılmıştır. Siber saldırının diğer bir ismi ise sanal saldırı olmaktadır. Sibel saldırıyı açıklayacak olur isek cep telefonuna, sosyal medya hesaplarına, iletişim ortamlarına, online oyunlara yapılan hakaret içerikli duyurulardır. Küçük düşürücü sözlere de siber saldırı denilmekte.

Siber saldırının diğer bir tanımı ise normal hayattaki kişisel saldırı ve zorbalıkların sanal aleme taşınmış halidir. Son derece ayıp ve küfür içeren sözler ile kişilik haklarına saldırılmaktadır. İnsanların özeline girilerek son derece kötü içerikli sözler ortaya çıkar. Sanal saldırı bilinçli bir biçimde yapılmaktadır. Siber saldırı yüzünden kişiye taciz içeren sözler ve hakaretler edilmektedir. Küçük düşürücü sözler de söylenebilmekte.

Siber saldırı da belirli şantajlar da yapılabilmekte. Tehditler savrulurken tacizle sonlanan noktalarda olabilmektedir. Siber saldırının iki çeşidi var. Birinci siber saldırıda kişilerin şifreleri kırılır. Şifreler ele geçirildikten sonra ise web sitelere saldırılır. Bu uygulamaya girildikten sonra virüs bırakılır. Spam da yollanarak elektronik saldırılar yapılır. İkinci saldırı ise daha büyük ve tehlikeli olmaktadır. Bu saldırıda sadece kişiyi küçük düşürmek ve zor duruma düşürmek hedeflenir.

Hesabın sahibini zor duruma düşürecek her türlü şey yapılır. Bu saldırıda daha çok psikolojik bir saldırı söz konusudur. Siber saldırılar daha çok çocuk ve gençlere uygulanır. Bunun nedeni ise sanal alemde genç ve çocukların daha çok bulunuyor olmasıdır. Tedbir alınarak daha önlemli şekilde siber saldırılar önlenebilir. Son derece kötü olan bu tarz siber saldırılar insanlık için çok kötü ve hakaret içerikli saldırılardır. Sizlerde önlem alarak siber saldırıları önleyebilirsiniz. Siber saldırılarda ailelere de tehditler savrulur. İnsanlarda bu tehditlerden korkarak siber saldırı yapan kişilerin bir takım işler yapmasını da isteyebilir.