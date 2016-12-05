Su Lekesi Nasıl Çıkar?

Çoğu kadının mustarip olduğu bir konu olmakla beraber temizlenmesi ve çıkması da çok zor olmakta. Su lekelerini iyi bir biçimde geçirebilmek için birçok çözüm noktası mevcut. Bunları ise sizlere sırası ile anlatabiliriz. Su lekeleri daha çok camlarda kalır. Camlardaki su lekeleri ise gazeteden farklı olarak çok temiz kuru bir bez ile geçebilir.

Genel bir manada bakacak olursak kadınların çoğu bu konuda dertli olmakta. Dertli olunan bu noktalarda teknik olarak farklı yollar kullanılabilmektedir. Cam suyunuza az miktarda sirke de kullanabilirsiniz. Cam lekelerinden kurtulmak için mikro fiber bez kullanımı ile camlarınızı en iyi şekilde silme şansını da elde edebilirsiniz. Cam silme bezleri bu bakımdan çok önemli olmaktadır.

Cam silme suyuna yumuşatıcı katarak da camlardaki lekeleri yok edebilirsiniz. Ayrıca yumuşatıcı kullanılmış olan camlar bir sonraki silmede de leke bırakmayabilir. Kaliteli cam silme bezleri leke tutmaz yönü ile çok iyi gelecektir diyebiliriz. Yumuşatıcı camın kaygan olmasını da sağlar. Camlarınıza parlak bir görünüm kazandırır.