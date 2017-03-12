Sütlaç Tarifleri

Sütlaç çok sevilen ve kadınlar tarafından da sıklık ile yapılan bir tatlı çeşididir. Sevilerek yenilen bu tatlı sayesinde sizlerde daha pratik bir biçimde hazır tatlı yapabileceksiniz. Kaliteli ve GDO olmayan bir tatlı çeşidi olduğunu da eklemeliyim. Şimdi kolay tarifi sizlerle paylaşıyorum.

Sütlaç Malzemeleri:

Bir litre süt vanilya 2 çay bardağı pirinç 2 su bardağı şeker

Yapılışı: Öncelikle sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Ardından pirinçleri de bir tencerede pişiriyoruz. Daha sonra ise süte pirinç , vanilya ve şekeri de koyarak kaynatıyoruz. Bu şekilde sütlacı soğumaya bırakıyoruz.