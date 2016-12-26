Tarhana Çorbası Tarifi

Tarhana çorbası geçmişten günümüze kadar gelen ve çok sağlıklı olan bir çorbadır. Çorba çeşitleri arasında en iyisi de tarhana çorbası olmaktadır. Tarhanayı ise evde yapıp kurutarak elde etmek çok iyi olacaktır. Son derece kaliteli olan bu çorba için bizim sitemizden tarif alabilirsiniz.

Malzemeler:

3 Diş sarımsak

1 kaşık karışık domates biber salçası

6 çorba kaşığı zeytinyağı

1 bulyon tavuk suyu

3 çorba kaşığı kuru tarhana

tuz

Yapılışı: Önce çorba için tencereyi alıp sarımsağı rendelemelisiniz. Ardından da salçayı ve yağı koyup kavurmanız gerekmektedir. Daha sonrasında ise önceden ıslattığınız tarhanayı ve suyu tencereyi eklemelisiniz. Bulyonu tuzu da içine koyup kaynama aşamasına dek karıştırınız. Ardından da 10 dakika çorbayı kısık ateşte kaynatıp afiyet ile yiyebilirsiniz.