Tesettür Giyim Trendleri 2017’de tesetturkatalog.com’da

Tesettürde yeni stiller ve tarzlar arayan, farklı bakış açılarını denemek isteyen bayanlara hitap eden tesetturkatalog.com yeni yaklaşımlarla tanıtımını yaptığı koleksiyonlarda birbirinden güzel parçalara yer veriyor. Salaş formlu ince kumaştan yapılmış uçuşan elbiseler, yarasa kollu ferace ve pardesüler, kat kat etekler, nostaljik bir hava veren gömlek stilleri ve bunlara uygun aksesuarlar önde gelen tesettür giyim markalarının kataloglarını süslüyor.

Çok geniş bir marka portföyüne sahip

Özellikle bu sezonda öne çıkanlar kendinden desenli, hareketli elbise formları. Bu elbiseler kurdele ve kuşak eklemeleri ile belinizi daha ince gösterirken kilo problemi yaşayan bayanlara da güzel bir alternatif oluyor.

Abiye konusunda da iddialı olan markalar da sitenin tanıtım portföyünde. Tüllerle yoğrulmuş, parlak işlemelere sahip kıyafetlerde genellikle taş işlemelerine, simlere ve yaldızlı kumaşlara yer vermiş. Siz de 2017 kış sezonuna ait modelleri incelemek üzere http://www.tesetturkatalog.com/kategori/2017-sonbahar-kis adresini hemen ziyaret edin. Armine, Kayra, Tuğba, Aker, Tekbir, Alvina, Zühre, Nihan ve burada adını sayamadığımız onlarca tesettür markasına ait tüm kataloglar sitemizde uzman yazarlarımızın değerlendirmeleriyle tanıtılıyor.