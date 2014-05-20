Turpun Sağlığa Faydaları

Turp, sert ve turpgiller ailesinde sebze olarak tüketilen bir bitkidir. Meyvesi genellikle beyaz renkli olup en bilindik üç çeşidi vardır, kara turp, beyaz turp ve kırmızı turp diyebiliriz. Hani atalarımız da derler ya “turp gibi sağlam” işte bu atasözünü bu sebzeden almıştır. Turpun sağlığa bir çok faydası bulunmakta, c vitamini, kalsiyum ve demiri içinde bulunduran turp cildi güzelleştirir, kabızlığı geçirir ve bir çok hastalığı önler. Turpun en önemli özelliklerinden birisi de antioksidan etkiye sahip olmasıdır. Bu antioksidan etkisi ise vücutta kanser hücrelerinin üremesine engel oluyor ve yok olmasını sağlıyor. Bazı tahliller de de görülür, bazı kişilerin folik asitleri veya demiri düşük olur, bu bolca turpta bulunmasından dolayı bu değerlere katkı sağlamaktadır. Kansızlığa ise bu maddeler iyi gelmektedir. Bu arada turp üretimi genellikle kış aylarında yüksek olduğu için bu zamanlar da daha da çok tüketmeniz tavsiyedir. Fakat mide rahatsızlığı olan insanlar da geğirme, yanma ve aşırı gaza sebep oluyor. Bu rahatsızlığı olan kişilerin aşırıya kaçmaması tavsiye edilir.