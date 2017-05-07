Yoğurt Çorbası Tarifi

Yoğurt çorbası Türk örf ve adetleri içerisinde en çok tercih edilen çorba çeşididir. Herkesin sıklık ile yaptığı bu çorbayı bilmeyen kişilerde bulunuyor. Bilmeyenlerin yanında bilenlerde bu çorbayı tadınca başka bir çorba daha yapmayacak. Sizlerde hemen bu çorbayı deneyip akşam yemeklerinizi tatlandırabilirsiniz.

Malzemeler:

1- 3 su bardağı pirinç

2- 1 adet yumurta sarısı

3- 3 çay kaşığı tuz

4-kuru nane

5- 1,5 yemek kaşığı un

6- 7 veya 8 su bardağı su

Yoğurt Çorbası Yapılışı: Öncelikle suyu tencereye koyup kaynattıktan sonra pirinçleri ekleyiniz. Ayrı bir kabın içerisinde yumurtayı ve unu karıştırın, ardından da yoğurdu bu karışım ile çırpın. Pişmiş olan pirinçlerin içerisine bu karışımı ekleyin. Pişme esnasında bir tutam kadar kuru nane koyarsanız çorbanız farklı bir lezzet edinecektir. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurt çorbanızı pişirip servise alın. İsteğe bağlı olarak kırmızı biber ve yağ ekleyebilirsiniz.