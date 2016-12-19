Yüz Bölgesinde Leke Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yüzdeki Leke Tedavisi için kliniğimizde kullanılan ve hekimimiz tarafından genellikle hastalara tercih edilen ve önerilen uygulamaların başında fraksiyonel lazer uygulaması gelmektedir. Özellikle yüzdeki leke tedavisi için tercih edilen bu başarılı uygulama öncesinde mutlaka hastaların ön bir muayene için kliniğimize gelmesi gerekmektedir. Ön bir muayene sonrasında uygulama hakkında hastalarımız detaylı bir şekilde bilgilendirilmekte ve uygulama için ayrıca randevu verilmektedir. Fraksiyonel lazer uygulaması yüzdeki leke tedavisi yanı sıra cilt gençleştirme, sivilce izi tedavisi, yara izlerinin tedavisi gibi alanlarda da oldukça tercih edilmektedir. Fraksiyonel lazer uygulaması ile kişilerin leke olan bölgelerine nokta atışları yapılır ve bu atışlar bölgede lekelerin giderilmesinde, yara tedavisinde ise bölgenin hızla iyileşmesinde etkili rol oynamaktadır. Uygulama sonrasında yapılan bu lazer atışlarından dolayı ciltte iz ya da herhangi bir olumsuz yan etki meydana gelmemektedir aksi halde ciltte yenilenme meydana gelir ve cildin daha sıkı ve gergin bir görünüm kazanması sağlanır.

Göz altı kırışıklığı ise kliniğimizde dolgu uygulamaları ve botoks sayesinde tedavi edilebildiği gibi, son dönemlerde oldukça popüler olan ve tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ışık dolgusu ile de kısa sürede giderilebilmektedir. Göz altı ışık dolgusu uygulamasının diğer dolgu uygulamasından farkı ise, burada yapılan enjekte işleminin deri altına değil kemik üzerine yapılıyor olmasıdır. Bu nedenle de göz altı kırışıklığı işlemine tercih edilen bu uygulama mutlaka uzman bir ekip ve hekim kontrolünde yapılmalıdır. Aksi halde yanlış yapılan uygulamalar neticesinde istenmeyen görüntülere ve sorunlara neden olabilmektedir. Gözaltı ışık dolgusu uygulaması oldukça kısa sürede yapılan ancak gerekli dozlarda ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken basit olduğu kadar tecrübe ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Hekimimiz Dr. Buket Yıldırım ve ekibi ile tanışarak sizler de bu son sistem uygulama ile göz altı kırışıklılarına veda etmek için internet sitemizi ziyaret ederek iletişim numaralarımızdan bizleri arayabilir ve dilediğiniz zaman için randevunuzu danışman ekibimizden alabilirsiniz.